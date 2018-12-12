Daü Turizm Fakültesi'nden Uluslararası Arenada Zirve

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:28



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:28

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Pasta Şefi Pınar Barut, geçtiğimiz günlerde Lüksemburg'ta düzenlenen Villeroy & Boch Dünya Aşçılık ve Pastacılık Yarışmaları'nda birinci gelerek altın madalyanın sahibi oldu.5 kıta ve 75 ülkeden çok sayıda takım ve bireysel yarışmacının katıldığı, 4 yılda bir gerçekleştirilen Villeroy & Boch Dünya Aşçılık ve Pastacılık Yarışmaları'nda aşçılık ve pastacılık alanında takım veya bireysel olarak yarışan katılımcılar arasında kıyasıya mücadele eden Barut, dünyanın en zor yarışması olarak kabul edilen yarışmada "Pastry Artistic" dalında birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.Barut yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda kaçırdığım altın madalyayı bu yıl almaktan son derece mutluyum. DAÜ ve KKTC'yi temsil etmek ise en gurur verici olay" ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Barut'un yarışmaya giderken çıtayı yükselteceği konusunda açıklamalarda bulunduğunu dile getirerek iddiasını gerçekleştirmesinin şaşırtıcı olmadığını vurguladı.Hedeflerinin 2020 yılında yapılacak olan Aşçılık Olimpiyatları'nda aynı başarıyı yakalamak olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, "Pınar hocamızın bunu başaracağından eminiz, iki yıl sonra sonuç açıklandığında sürpriz olmayacak" diyerek oldukça iddialı olduklarını belirtti. Son olarak Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam'a bu tür uluslararası yarışma ve etkinliklere katılımın sağlanmasında maddi ve manevi desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti. - Gazimağusa