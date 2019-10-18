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Daum'dan Alman basınına tokat gibi Türk askeri cevabı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski Teknik Direktörü Christoph Daum, A Milli Takımımızın verdiği asker selamını ırkçılıkla eş tutan Alman basınına sert bir yanıt verdi. Sport1 Televizyonu'na konuşan Daum, Türk askerini de övdü.

18.10.2019 12:33

Daum, A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçından sonra Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için verdiği asker selamını eleştiren ve bunu ırkçılık boyutuna taşımaya çalışan Alman medyasına ve kamuoyuna sert bir cevap verdi.

DAUM'DAN TÜRK ASKERİNE ÖVGÜ

Yürütülen kampanyanın yanlış olduğuna vurgu yapan Alman teknik adam, Türk askeri hakkında hepimizin göğsünü kabartacak ifadeler kullanırken, Almanların ön yargılarına da en iyi cevabı verdi.

İşte Daum'un açıklamaları:

"Türkiye'de Türk ordusuna yüksek bir takdir vardır. Türkiye'de 3 kulüpte çalıştım. Süper Lig'de antrenör olarak birkaç yüz oyuncu oynattım ve aynı zamanda yüz civarında futbolcunun asker selamı verdiğine tanıklık ettim. Bunları bizzat kendim yaşadım. Asker, orada Türk ordusunun genel adıdır ve toplumsal imajı çok düzgündür (önceliğe sahiptir). Ordu Türkiye'de muazzam bir tanıma sahiptir. Mehmetçik Vakfı'na ben de bağışta bulundum." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ORDUSU, ALMAN ORDUSUNA BENZEMEZ"

Daum, Türk askerlere övgüye devam ederken, "Her Türk, askerine karşı şefkatlidir. Almanya'daki Bundeswehr'in (Alman ordusu) her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Türkiye'de neredeyse asker, Alman polisi gibidir. Arkadaşınız, yardımcınızdır. Askerin ve ordunun saygısı son derece yüksektir." dedi.

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Daum'dan Alman basınına tokat gibi Türk askeri cevabı!

Spor

YORUMLAR(4)
BİRBİLEN:Çok şükür ORDU - MİLLLET anlayışı devam ediyo. . .
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TÜRKİYE:bizim ülkede yediğin ekmeğin hepsi sana helali hoş olsun !
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ARAPSACİ:Tesekkürler Daum Efendi sizin geri zekalilar insallah anlamistir senin ne demek istedigni, cünkü onlar islerine geleni anlarlar
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