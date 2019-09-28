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Daum'dan Max Kruse ve Emre Mor yorumu

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Daum, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın yeni transferleri Max Kruse ve Emre Mor'u değerlendirdi.

28.09.2019 13:15

Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Christoph Daum, Sarı Lacivertliler'in bugün Galatasaray'la karşılaşacağı dev derbi öncesinde Alman basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, ezeli rakiplerin Max Kruse ve Emre Mor transferlerini yorumladı.

MAX KRUSE TRANSFERİNE ÖVGÜ

"Max Kruse'nin transferi, Fenerbahçe'ye inanılmaz bir güç kattı. Kendisi, çok çabuk bir şekilde takımın lider oyuncularından birine dönüştü ve taraftarları memnun etti. Şu anda Fenerbahçelilerin tümü; onun azmi, oynama düşüncesi ve son derece sempatik tavırlarıyla takım için her şeyini verdiğini hissediyor. O, taraftarların kalbine hitap ediyor. Zaten Fenerbahçe de bu duyguları yaşatmak için en doğru kulüp."

EMRE MOR VE TERİM YORUMU

"Fenerbahçe'de oynamak ve uluslararası arenaya geri dönmek Kruse için büyük bir meydan okuma. Türkiye'deki pek çok derbi maçı da Avrupai bir karaktere sahip. Diğer taraftan Emre Mor da Fatih Terim'in çok büyük beklentiler içinde olduğu bir futbolcu. Galatasaray'ın Emre'ye duyduğu güven, onun daha serbest ve büyük bir destekle oynamasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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Daum'dan Max Kruse ve Emre Mor yorumu

Galatasaray, Fenerbahçe, Emre Mor, Spor

YORUMLAR(4)
MEMLEKETİM:Kokaini bitti is ariyor galiba.
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A.K:BU DAUM KOKOCUNUN TEKİ
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DAUM SON MAÇ FACİALARI:Yatacak yerin yok Daum. Feneri 2 defa son maçta şampiyonluktan ettin. Dış etkenler de var ama 2 defa olması tesadüf değil. 2006 Denizli de gs-denizli holiganları konfeti atarak maçın gidişatını olumsuz yönde etkiledi. 2009 da kendi sahamızda verdin şampiyonluğu. Son maça lider girilen 2 şampiyonluk gitti senin yüzünden. Leverkusende bile aynı senaryoyu yaşamışsın. Son maça 3 puan önde girip şampiyonluğu Bayern Müniche kaptırdın. Üstelik küme düşmüş takıma yenildin.
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SPECIALIST:Başlık ile haber arasında ne gibi bir bağ var?????
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