Daum, Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac'ı önerdi

Fenerbahçe 'de derbi sonrası Ersun Yanal belirsizliği devam ediyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, tarihi G.Saray yenilgisi sonrası Yanal'ı istifa davet etti. Ancak tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada görevden ayrılmayacağını belirtti. Akşam Gazetesi'nde yer alan özel habere göre; hoca konusunda Sarı-lacivertli yönetime, eski çalıştırıcısı Christoph Daum'dan ilginç bir öneri geldi. Daum, "Niko Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var" diyerek 48 yaşındaki teknik adamı eski kulübüne önerdi.

"YAZ DÖNEMİNDE ÇALIŞACAĞIM"

Sarı-lacivertli idareciler, bu gelişme sonrası 2018-2019 sezonunda B.Münih'le üç kupa kaldıran başarılı çalıştırıcının ismini teknik direktör listesine yazdı. Yönetim, yaşanan gelişmeler sonrası boşta olan ünlü teknik adamla görüşmelere başlayacak. Kovac, kariyer planıyla ilgili olarak ise, "Yaz döneminde tekrar görev alacağımı düşünüyorum. Bir kulüple özdeşleşebilmek makul bir seçenek. İngiltere, İspanya ve birçok iyi lig var" dedi.

Niko Kovac

MONİZ'İN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Teknik direktörlük kariyerine Hırvatistan Milli Takımı'nda başlayan Kovac, Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih takımlarını çalıştırdı. Kovac, kariyerinde Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası şampiyonluğu ve Almanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Salzburg'da Ricardo Moniz'in yanında yardımcı antrenörlük de yapan Niko Kovac, futbolculuk döneminde ağırlıklı olarak Alman takımlarında oynamış ve Red Bull Salzburg ekibinde kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlık sayfasını açmıştı.