Dauntless, 5 Milyon Oyuncu Sayısına Ulaşmayı Başardı

Dauntless'ın resmi Twitter
hesabından yapılan paylaşıma göre, çoklu oyunculu, oynaması ücretsiz bu oyunu 5 milyondan fazla oyuncu aldı. Şirket geçtiğimiz cuma günü de oyunun 4 milyon barajını aştığını duyurmuştu.
Oynaması ücretsiz bir oyunun böyle oyuncu sayılarına ulaşması aslında çok da beklenmedik bir şey değil. Respawn'ın Apex Legends'ı, bu sene başında yayımlanmıştı. Oyun, ilk üç günde 10 milyon barajını, ilk haftanın sonunda 25 milyon barajını ve bir ayın sonunda 50 milyon oyuncu barajını aşmayı başarmıştı.
Dauntless, bir nişancı oyunu değil dolayısıyla alıcısı çok daha farklı olan Apex Legends ile karşılaştırılması çok da adil olmaz. Dauntless, oyuncuların devasa canavarları avladığı ve gerçek zamanlı savaşlarla onları yendiği çevrim içi, çoklu oyunculu bir oyun. Dolayısıyla daha niş bir kitleye hitap ediyor ve ulaştığı 5 milyon oyuncu sayısı oldukça etkileyici. Xbox One
, PS4 ve bilgisayarda oynanabilen bu oyun, bilgisayarda Epic Games Store'a özel olarak bulunuyor. Siz de ücretsiz olan bu oyunu indirerek bir şans verebilirsiniz. Oyunun Epic Games Store sayfasına buradan
ulaşabilirsiniz.
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Kaynak: WebTekno