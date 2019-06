Dave Mustaine kimdir? Megadeth solisti Dave Mustaine kansere yakalandı!

Megadeth solisti Dave Mustaine kansere yakalandığını açıkladı. Ünlü solist, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gırtlak kanseri teşhisi konduğu söyledi. Dave Mustaine, doktoru ile birlikte yüzde 90 oranında iyileşme sağlayacak bir tedavi planı yaptıklarını da sözlerine ekledi. Peki Dave Mustaine kimdir?

DAVE MUSTAINE KİMDİR?

Tam adı David Scott Mustaine olan sanatçı, 13 Eylül 1961 tarihinde Kaliforniya'da doğdu. Megadeth grubunun kurucusu, vokalisti olan Mustaine, Panic ve Metallica gruplarında da gitaristlik yapmış ve aynı zamanda Megadeth ve MD.45 isimli grupları kurmuştur. Megadeth grubunda halen vokalist ve gitaristlik yapmaktadır.

David Mustaine, 13 Eylül 1961'de Emily David ve John Mustaine'in çocuğu olarak La Mesa, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Babasının ailesi köken olarak Fransız, Kanadalı, İrlandalı ve Finlandiyalı iken, annesi ise Alman kökenliydi. Mustaine, Yehova'nın Şahitleri inancına uygun olarak yetiştirildi.

Panic, Mustaine'in ilk grubuydu. Grup, davulda Mike Leftwych, basta Bob Evans, ritm gitarda Tom Quecke, vokalde Pat Voeks ve gitarda Mustaine'den oluşuyordu. Panic'in ikinci konserinden hemen sonra Mike Leftwych ve grubun ses teknisyeni bir araba kazasında hayatını kaybetti ve grup dağıldı.

Dave, grubun dağılmasından sonra 1981'de Metallica'ya geçti. Mustaine, grubun bateristi Lars Ulrich'in bir dergiye verdiği ilan sonrası Ulrich ve James Hetfield ile tanıştı ve prova bile yapmadan gruba dahil oldu.

Metallica ile birlikte birkaç demo yayınladıktan sonra, 1983 yılında Kill 'Em All kayıtları başlamadan kısa bir süre önce aşırı alkol düşkünlüğü, kendine ve çevresine verdiği fiziksel zararlardan dolayı gruptan ayrıldı. Ancak bu konuyla kimi düşünceler grubun kurucuları James Hetfield ve Lars Ulrich'le iyi geçinememesinden ve grubun önüne geçmesinden dolayı ayrıldığı yönündedir. Metallica'dan James Hetfield ile yaptığı küfürlü konuşmadan dolayı atıldığı da söylenmektedir. Fakat Some Kind of Monster belgeselinde Dave Mustaine bunu yalanlamıştır.

11 Nisan 1983'te Hetfield ve Ulrich tarafından gruptan kovulan Mustaine, ekipmanları ile beraber grup tarafından New York'taki Port Authority Otogarı'na götürüldü ve Los Angeles'a giden bir otobüse bindirildi. Bu yolculuk esnasında Mustaine, 1988 tarihli Megadeth albümü So Far, So Good... So What!'ta yayınlanacak "Set the World Afire" şarkısının sözlerini yazdı. Mustaine ve Metallica, yıllar süre kırgınlıktan sonra artık kavgalı olmadıkları, Sonisphere Fevstivali konserlerinde The Big Four (Metallica, Slayer, Megadeth ve Anthrax) üyelerinin sahneye bir arada çıkmasıyla ve Mustaine'in Metallica üyeleriyle kucaklaşmaları ile ispatladı. Dave Mustaine, ayrıca 2002 yılında James Hetfield'ın rehabilitasyon merkezinde olmasına karşın Metallica üyeleriyle gruba tekrar geri dönmesi hakkında konuşmuş ve Megadeth'i kısa bir süre için askıya almıştır. Fakat üyeler bu fikre sıcak bakmayınca Megadeth'i tekrar kurmuştur.

Metallica'nın "The Four Horsemen", "Jump in the Fire", "Phantom Lord", "Metal Militia", "Ride the Lightning" ve "The Call of Ktulu" besteleri Dave Mustaine'e aittir.

Metallica ile yollarının ayrılması üzerine 1983 yılı yazında David Ellefson ile tanışarak Megadeth'i kurmuştur. Mustaine ayrıca yakın dostu Lee Ving'le beraber yaptığı yan projesi MD.45 ile de ilgilenmektedir.

Dave Mustaine'in 2002 yılında yaşadığı sakatlık, onun müzik kariyerinde önemli bir yere sahiptir. Dave Mustaine, 2002 yılında, tedavi için gittiği sağlık merkezinde beklerken sol kolu üzerine düşerek kolunu incitti, sol kolundaki sinirler ciddi hasar gördü. Bu kaza Mustaine için gitar çalmayı imkânsız hale getirir ve grubu dağıtma kararı alır. Bu sırada Sanctuary Records, Still Alive... And Well? koleksiyon albümünü piyasaya sürer. Dave Mustaine grup dağıldıktan sonra, Suicidegirls adlı internet sitesine verdiği demeçte, son dönemde grup elemanlarıyla yaşadığı çok ciddi problemler ve sakatlığının grubun dağılmasına sebep olduğunu belirtir. Mustaine, yoğun tedaviler sonucunda hızla iyileşir, Megadeth'in eski şarkılarını düzenler ve 2004 yılında kendi solo albümünü çıkarmak ister fakat plak firması Megadeth adıyla anlaşması olduğunu ve Megadeth adıyla bir albüm çıkarmasını söyler. Grubu tekrar hayata döndürüp The System Has Failed isimliyle çıkardığı albümle müziğe geri döner. Bu sakatlık Dave Mustaine'in müzik kariyerini tam anlamıyla ikiye böler. Sakatlık öncesi Jackson marka gitar kullanan Dave Mustaine, sakatlıktan sonra ESP marka gitar kullanmaya başlar. Hatta Dave Mustaine, sakatlıktan sonra gitar çalmayı yeniden öğrendiğini bile söyler. Bu sakatlığın bir başka yönüyse grubun eski basgitaristi David Ellefson'la arasının iyice açılması ve mahkemelik olmalarıdır. Ayrıca sakatlıktan sonra Dave Mustaine, Risk albümünde denediği tarz değişikliğini sürdürmez ve Megadeth'in o eski sert ve hızlı çizgisine geri döner. Mustaine Megadeth'le iyi başarılara imza atmıştır.

Kariyerine B.C. Rich'in Bich modeli ile başlayan Dave daha sonra uzun zaman Jackson marka Amerikan yapımı gitarları kullanan Dave Mustaine adına üretilen imzalı serisi KingV ve Y2KV modellerinden sonra Jackson firmasını satın almak istemiştir. Fakat Jackson'ın Fender'e satılmasıyla ESP markasının kendi adına ürettiği imzalı seri DV8 modeline geçmiştir. Ayrıca ESP Dave Mustaine tasarımı ve imzalı serisi olan Axxion modelini üretmiştir. Dave Mustaine Ocak 2007 tarihi itibarıyla ünlü Amerikan markası olan Dean gitarları ile anlaşmış Dave Mustaine imzalı serisi VMNT modelini üretmiştir. En ünlü amfi üreticisi Marshall, Dave Mustaine adına 1960DM Dave Mustaine signature serisi amfi kabini üretmektedir. Rocktron firmasına ait olan GHS Strings gitar teli firması da Dave Mustaine 0.10-0.52 signature model gitar teli üretmektedir. Kendine özel Rust In Peace albümü kapaklı gitarları vardır. Ayrıca ZOOM firması signature model G2.1 DM prosesörünü üretmiştir.

Dave Mustaine 1991'in Eylül ayında Pamela Anne Casselberry ile evlenmiş bu evliliğinden Justis David ve Electra adında iki çocuğu olmuştur. Pamela Anne Casselberry ile birlikte Net Worth Coffee Brokers adındaki kahve firmasının sahibi ve TheLiveLine adlı sosyal iletişim sitesinin kurucusudur. Bunun yanında, Gigantour adlı müzik festivali de kendisinin önderliğinde başlamıştır.