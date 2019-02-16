Davet Etmenin En Kolay Yolu: E-Davetiye

E-Davetiye firma yetkilisi Cihan Benli, "Yaklaşık 15 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyorum. 2012 yılında temelini attığımızı şirketimizin markalarında biri E-Davetiye. Bu markamız 4. senesini kutluyor. İnternet üzerinden davetiye satıyoruz ve 3 bin modelimiz var. Sıfırdan yaptığımız modeller ve alıp geliştirdiğimiz modeller mevcut. Bu ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Yaklaşık olarak da 2 yıldır neredeyse Avrupa'nın her yerine davetiye gönderebiliyoruz. 33 ülkeye mikro ihracat yapıyoruz. Küçük miktarlar olsa bile sürekli olarak yapıyoruz." dedi.

"DEV KADROYLA HİZMET VERİYORUZ"

Cihan Benli, "İstanbul merkezli bir firmayız. Yazılım ve tasarım ekibimiz var. Toplamda 30 kişilik bir kadro ile müşterilerimizi memnun etmek için çalışıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz yazılım sisteminde müşterilerimiz kendi davetiyelerini artık kendileri tasarlayıp verebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTLERE ÖZEL KONSEPTLER SUNUYORUZ"

Benli, "Biz yeni evlenen çiftlere konsept hizmet veriyoruz. Nedir bunlar; davetiye, kına kartı, karşılama panosu, gelin buketi ve anı defterinde oluşan grup. Bu hizmetlerle çiftlerimizin özel gününün daha keyifli hale gelmesi için uğraşıyoruz. İşimizin ihracat tarafını şu an için çok geliştirmek istiyoruz. 35 ülkeye yakın bir rakama ulaştık bunu daha da artırmak istiyoruz. Yazılım ve lojistik kısmını iyileştirip ihracat hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." diye sözlerine son verdi.