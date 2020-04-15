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Davet & Mezuniyet Elbiseleri ile Gecenin Yıldızı Olacaksınız!

Özel organizasyonlar için tasarlanmış olan davet & mezuniyet elbiseleri ile düğün, nişan, mezuniyet ve balo gibi ortamlarda tarzınızı yansıtabilir, adeta bir yıldız olabilirsiniz. Zarif çizgileri ve kusursuz görünümleri ile seçenekler sunan tasarımlarla aradığınız şıklığı yakalayacaksınız.

15.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:50
Davet & Mezuniyet Elbiseleri ile Gecenin Yıldızı Olacaksınız!

Renk ve tasarım seçenekleri ile özgür kombinler oluşturma fırsatı sunan davet & mezuniyet elbiseleri, mor ve lacivert nervürlü birit detaylı elbise seçecekleri ile çok sayıda seçenek sunuyor. Bunlara ek olarak beli kemer detaylı elbise, akustik şık uzun elbise, rustik elbise ve saten elbiseler de davet & mezuniyet elbiseleri seçenekleri arasında sade ve şık görünümleri ile dikkat çekiyor.

KOMBİNLER MİNİMAL ÇİZGİYE KAVUŞUYOR

Davet & mezuniyet elbiseleri yeni tasarımlarında minimal ve sade çizgiler ile öne çıkıyor. Renk tercih olarak tek rengin hakim olduğu modeller tercih edilirken tasarım olarak da abartısız, sade ve zarif çizgiler trend oluyor. Balo, nişan, yemek ve özel davetler için tasarlanan bu kıyafetlerle ortamda dikkatleri çekebilir, tarzınızı yansıtabilirsiniz.

ABARTIDAN UZAK PRATİK KOMBİNLER

Davet & mezuniyet elbiseleri genel olarak kombinlenmesi zor elbiselerdir Ancak minimal çizgilerle sade ve şık görünüme kavuşan elbiselerlemezuniyet baloları, düğün, nişan ve kına gibi organizasyonları bayanlar için adeta bir podyuma dönüştürüyor. Gecenin yıldızı olmak ve iltifat dolu cümleler duymak istiyorsanız mezuniyet baloları, düğün, nişan ve kına organizasyonlarına özel tasarımları tercih edebilirsiniz

Farklı davet türlerine göre elbise seçenekleri sunan davet & mezuniyet elbiseleri seçeneklerinde düğünler için giyebileceğiniz özel kıyafet seçenekleri bulabilir; nişan ve kına gibi ortamlarda parlayan bir yıldız olmanızı sağlayacak şık kına elbisesi, nişan elbisesi ve mezuniyet elbisesi alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.

Etiketler: Gündem, Güncel
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