22 Şubat 2019, 09:48
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"Davetkar Kadın" Söylemiyle Gündeme Gelen Aşkım Kapışmak, Kadınlardan Özür Diledi

Davetkar kadınlar hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Aşkım Kapışmak, katıldığı canlı yayında kadınlardan özür diledi.

Ünlü yazar ve davranış bilimci uzmanı Aşkım Kapışmak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Eser Yenenler'in programında söylediği davetkar kadınlar sözleriyle gündeme gelen Kapışmak, canlı yayında kadınlardan özür diledi.

"BEN TEŞHİRCİ KADIN VE ERKEKLERİ ANLATTIM"

Eser Yenenler'in programında, sosyal medyadaki davetkar kadınları hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Aşkım Kapışmak, kendisi şu sözlerle savundu: "Oradan kesilmiş bir bölüm var ben orada teşhirci erkek ve kadınları anlattım. Orada erkeklerle alakalı olan kısım kesilmiş. Anlatmak istediğim şey şuydu; sadece bir dakikalık bir şey olduğu için böyle algılandı. DM'den yürüme tabiri var. Bu anlamda Eser, erkekler kadınlar çok DM'den yürüyor dedi. Ben de orada aşırılıkları anlatıyordum. Sosyal medyada bu amaçlı insanlar var bunu kabul etmek lazım. Kelimelerinin çarpıtılmasına alıştım ama fikirlerim çarpıtılamaz. Bunun için gerçekten üzüldüm.

"ÜZDÜĞÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Ben 8 sene önce sektöre girdim. Bir çok şeyden dolayı linç ettiler. Kelimelerimi çarpıttılar. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama anlamak zorundayız. Keşke bir dakika videodan değil de programın tamamını izlesek. Üzdüğüm kadınlardan özür dilerim. Benim daha çok dikkatli olmam lazım."

Eser Yenenler, Aşkım Kapışmak, Magazin


YORUMLAR (1)
SUZAN KURAN: ERKEK EGEMEN TOPLUMDA, VE DE GİTTİKÇE YOZLAŞAN TOPLUMDA AHLAK ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ . LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE KADINI AŞAĞILAYAN BELLİ BİR KESİMDİR. . ÜLKEMİZDE BİR AYDA 60 KADIN ÖLDÜRÜLÜRKEN CAHİL BİR ZAT KENDİ REKLAM VE EGOSU İÇİN KADINI KATEGORİZE EDİYOR VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR ŞİDDETLE KINIYORUM. . MERAK EDİYORUM SAHİL RESMİ , MAYO FALAN SAYFALARA KOYULUNCA BU ZAT NE YAPACAK .
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