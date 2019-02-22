"Davetkar Kadın" Söylemiyle Gündeme Gelen Aşkım Kapışmak, Kadınlardan Özür Diledi

Ünlü yazar ve davranış bilimci uzmanı Aşkım Kapışmak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Eser Yenenler'in programında söylediği davetkar kadınlar sözleriyle gündeme gelen Kapışmak, canlı yayında kadınlardan özür diledi.

"BEN TEŞHİRCİ KADIN VE ERKEKLERİ ANLATTIM"

Eser Yenenler'in programında, sosyal medyadaki davetkar kadınları hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Aşkım Kapışmak, kendisi şu sözlerle savundu: "Oradan kesilmiş bir bölüm var ben orada teşhirci erkek ve kadınları anlattım. Orada erkeklerle alakalı olan kısım kesilmiş. Anlatmak istediğim şey şuydu; sadece bir dakikalık bir şey olduğu için böyle algılandı. DM'den yürüme tabiri var. Bu anlamda Eser, erkekler kadınlar çok DM'den yürüyor dedi. Ben de orada aşırılıkları anlatıyordum. Sosyal medyada bu amaçlı insanlar var bunu kabul etmek lazım. Kelimelerinin çarpıtılmasına alıştım ama fikirlerim çarpıtılamaz. Bunun için gerçekten üzüldüm.

"ÜZDÜĞÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Ben 8 sene önce sektöre girdim. Bir çok şeyden dolayı linç ettiler. Kelimelerimi çarpıttılar. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama anlamak zorundayız. Keşke bir dakika videodan değil de programın tamamını izlesek. Üzdüğüm kadınlardan özür dilerim. Benim daha çok dikkatli olmam lazım."