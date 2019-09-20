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Davetsiz misafir 'Boncuk'a tostçu şefkati

Davetsiz misafir 'Boncuk'a tostçu şefkatiGAZİANTEP - Gaziantep'te acıkan ve açık bulduğu açık pencereden içeriye kediye kantinci sahip çıktı.

20.09.2019 17:18
Davetsiz misafir 'Boncuk'a tostçu şefkati
GAZİANTEP - Gaziantep'te acıkan ve açık bulduğu açık pencereden içeriye kediye kantinci sahip çıktı.
Gaziantep'in Nizip ilçe adliyesi yakınlarında acıkan bir kedi açık bulduğu bir pencereden içeriye girdi. Kedinin girdiği bölümde tost yapan kantinci Hüseyin Topaloğlu, kedinin acıktığını fark ederek, karnını doyurdu. Kedinin önüne, tost da kullandığı sucuklardan atan Topaloğlu, kedinin sürekli adliye çevresinde dolaştığını ve sık sık misafiri olduğunu kaydetti. Kediye adliye çalışanlarının 'Boncuk' ismini verdiğini belirten Topaloğlu, "Sık sık kapımı çalıyor ve kendisine yiyecek bir şeyler atıyorum. Boncuk'u adliyede tanımayan yok. Bütün odaları dolaşıyor, masa masa geziyor. Bulduğu serin ve gölgelik alanda uzanıyor. Bana geldiğinde aç olduğunu anlıyorum" diye konuştu.
Davetsiz misafir 'Boncuk'a tostçu şefkati

Gaziantep, Nizip, Yerel

Kaynak: İHA

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