Davetsiz Misafir Filmi

Annie
ve Scott mutlu evlilikleri olan sevgi dolu bir çifttir. Onların en büyük hayali içerisinde gelecekteki çocuklarını yetiştirebilecekleri rüyalarındaki evi bulabilmektir. Napa Vadisi'nde bulunan evi gördüklerinde ise hayallerinin gerçekleştiğini düşünürler. Evi satın alan çift, gerekli tadilatları yapmalarının ardından yeni yuvalarına taşınır. Hayatlarında her şey tam da istedikleri gibi gider. Ancak bir süre sonra Annie ve Scott anlam veremedikleri durumlarla karşı karşıya kalır. Sattığı eve oldukça bağlı olan Charlie Peck, yavaş yavaş ailenin içerisine sızmaya çalışır. Charlie’nin kendilerinden bir şey sakladığından şüphelenmeye başlayan aile kısa süre sonra korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Deon Taylor’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film
in başrolünü Meagan Good, Michael Ealy ve Dennis Quaid üstleniyor. David Loughery’nin senaryosunu kaleme aldığı gerilim türündeki film
in kadrosunda Joseph Sikora, Alvina August, Lili Sepe, Lee Shorten, Carolyn Anderson gibi isimler yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Daniel Pearl’ün üstlendiği film
in müzikleri ise Geoff Zanelli’ye ait. Yönetmen:
Deon TaylorSenaryo:
David LougheryOyuncular:
Meagan Good, Dennis Quaid, Erica Cerra, Michael Ealy, Joseph Sikora, Alvina August, Debs Howard, Lili Sepe, Lee Shorten, Kurt Evans , Raylene Harewood, Caroline Muthoni Muita, Carolyn Anderson, Connor Mackay, John Torrance, Mary Elise TorranceFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
The IntruderYapımcı Firma:
Screen GemsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
102 dk.Dağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
01.01.2021Davetsiz Misafir Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.