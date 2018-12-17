Davetsiz Misafir Sahaya Kondu

Türkiye
'de nadir rastlanan Kırmızı Altın Sülün
(Golden Pheasant) türü kuş yolunu kaybedince Kayseri
'de amatör futbol sahasının tellerine çarparak yaralandı.
Argıncık 2 Nolu Saha'da Anadolu Yıldızları ile Barogücü'nü karşı karşıya getiren maçta sahanın tel örgülerine çarparak yaralanan Kırmızı Altın Sülün Kuşu (Golden Pheasant), Anadolu Yıldızları yöneticisi Nihat Altıntaş
tarafından fark edildi.
Uçamayan kuş için seferber olan Altuntaş
, ilk olarak tedavisini sahada bulunan sağlıkçıya yaptırdı. Daha sonra ise Kocasinan
Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik
'i arayarak durumu bildirdi. Sahaya gelen Dernek Başkanı Kemal Çelik, kuşu alarak tedavisine devam etti. Konu ile ilgili bilgi veren Kemal Çelik, "Bu Kırmızı Altın Sülün Kuşu olarak biliniyor. Normalde ülkemizde yaşamayan bir tür. Tropik iklimlerde yaşıyor. Ülkemizde kafes kuşu olarak besleniyor. Birde hayvanat bahçelerinde görülebiliyor. Bize haber vermeleri ile sahaya geldik. Dişi olan kuşun kanadı ve göğsünde kanama vardı. Tedavisi yapıldı. Ancak uçamıyor. Yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımızın çiftliğinde benzer kuşlarla birlikte rehabilitasyona aldık. Tamamen uçmaya başladığında doğal hayata salacağız. Amatör camianın bu duyarlılığa için teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA