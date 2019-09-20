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Davetsiz misafire tostçu şefkati

Gaziantep'te acıkan ve açık bulduğu açık pencereden içeriye kediye kantinci sahip çıktı.

20.09.2019 15:33Davetsiz misafire tostçu şefkati
Gaziantep'te acıkan ve açık bulduğu açık pencereden içeriye kediye kantinci sahip çıktı. Kediyi önüne sucuk atarak, doyurdu.

Gaziantep'in Nizip ilçe adliyesi yakınlarında acıkan bir kedi açık bulduğu bir pencereden içeriye girdi. Kedinin girdiği bölümde tost yapan kantinci Hüseyin Topaloğlu, kedinin acıktığını fark ederek, karnını doyurdu. Kedinin önüne, tost da kullandığı sucuklardan atan Topaloğlu, kedinin sürekli adliye çevresinde dolaştığını ve sık sık misafiri olduğunu kaydetti. Kediye adliye çalışanlarının boncuk ismini verdiğini belirten Topaloğlu, "Sık sık kapımı çalıyor ve kendisine yiyecek bir şeyler atıyorum. Boncuk'u adliyede tanımayan yok. Bütün odaları dolaşıyor, masa masa geziyor. Bulduğu serin ve gölgelik alanda uzanıyor. Bana geldiğinde aç olduğunu anlıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: İHA

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