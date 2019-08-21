David Beckham'a 50 milyon dolarlık fatura şoku!

David Beckham'ın kurucu ortağı olduğu Inter Miami takımının yeni stadyum arazisinde yüksek derecede arsenik maddesi tespit edildi. 2020 sezonundan itibaren Major Futbol Ligi'nde (MLS) mücadele edecek Inter Miami'ye tahsis edilen ve daha önce golf sahası olan alanda yasal limitin iki katı arsenik madde yayılması olduğu açıklandı.

İçinde bir AVM, otel ve park olması planlanan 1 milyar dolarlık proje hakkında açıklama yapan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, "Gelişmeler oldukça endişe verici" diye konuştu.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Arsenik maddesine uzun dönem maruz kalmak cilt rahatsızlıkları, akciğer kanseri, kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

50 yıl boyunca golf sahası olarak kullanılan arazinin altında oluşan kirliliğin çok daha uzun zaman önce kapatılan belediye çöp yakma tesisi zamanından miras kaldığı belirtiliyor. Bazı yerlerde kirliliğin yüzeyin 15 santim altına kadar ulaştığı öğrenildi.

50 MİLYON DOLARLIK FATURA

Söz konusu zehirli maddelerden arınmak için yapılacak temizliğin David Beckham'ın takımına 50 milyon dolara mal olacağı öğrenildi. Bu faturanın Belediye tarafından karşılanmayacağı da açıklandı.