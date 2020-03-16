David Beckham'ın Frikik Golleri
İngiliz efsanelerinden David Beckham 4 sezon giydiği Real Madrid formasıyla LaLiga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları kazandı. Madrid formasıyla 20 gole ulaşan Beckham'ın Beyazlar için attığı en iyi frikik golleri Dugout farkıyla sizlerle.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
İngiliz efsanelerinden David Beckham 4 sezon giydiği Real Madrid formasıyla LaLiga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları kazandı. Madrid formasıyla 20 gole ulaşan Beckham'ın Beyazlar için attığı en iyi frikik golleri Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout
Etiketler : David Beckham, Real Madrid, İspanya, Madrid, Spor
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