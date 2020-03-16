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David Beckham'ın Frikik Golleri

İngiliz efsanelerinden David Beckham 4 sezon giydiği Real Madrid formasıyla LaLiga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları kazandı. Madrid formasıyla 20 gole ulaşan Beckham'ın Beyazlar için attığı en iyi frikik golleri Dugout farkıyla sizlerle.

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
İngiliz efsanelerinden David Beckham 4 sezon giydiği Real Madrid formasıyla LaLiga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları kazandı. Madrid formasıyla 20 gole ulaşan Beckham'ın Beyazlar için attığı en iyi frikik golleri Dugout farkıyla sizlerle. David Beckham'ın Frikik Golleri

Kaynak: Dugout

Etiketler : David Beckham, Real Madrid, İspanya, Madrid, Spor

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