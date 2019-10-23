Haberler » Spor » David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham yeni sevgilisiyle görüntülendi

David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham yeni sevgilisiyle görüntülendi

İngiliz futbolcusu David Beckham ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, yeni sevgilisi Natalia Ganzhorn ile görüntülendi.

23.10.2019 17:14

İngiltere'nin efsane futbolcusu David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, yeni gözdesiyle Beverly Hills'te bir barda eğlenen ikili çıkışta objektiflere yakalandı. Yanındaki sarışın güzelle oldukça samimi görünen Brooklyn Beckham'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

YENİ GÖZDESİ 21 YAŞINDAKİ KANADALI OYUNCU

Beckham'ın yeni gözdesi genç kızın kimliği ise merak konusu oldu. Genç Beckham'ın kalbini çalan sarışının kimliği de ortaya çıktı. Beckham'ın samimi şekilde görüntülendiği kişi 21 yaşındaki Kanadalı oyuncu Natalie Ganzhorn.

AYNI ZAMANDA INSTAGRAM YILDIZI

Güzel oyuncu, gelecek vaad eden bir oyuncu olmasının yanı sıra aynı zamanda bir Instagram yıldızı. 43 bine yakın takipçisi olan ve son dönemde sosyal medyada yıldızı giderek parlayan Natalie Ganzhorn, Kanada'da ekrana gelen Make It Pop adlı komedi dizisinde de rol alıyor. Ganzhorn daha önce de bazı komedi dizilerinde kamera karşısına geçmişti.

David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham yeni sevgilisiyle görüntülendi

David Beckham, İngiltere, Magazin, Spor

YORUMLAR (2)
CONİYE CVP:Süzme malsın.
Yayından Kaldır
19 0
Cevap yaz
CONİ:hakkindir evlat baban beckham olarak dunyaya geldin hakkindir !!!
Yayından Kaldır
0 7
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
17:42 Monaco, Slimani'nin serbest kalma bedeli ödeyip transfer edecek
17:39 Napoli'nin Red Bull Salzburg Zaferi
17:39 Harry Kane'in Hattrick yapıp kaleye geçtiği tarihi maç
17:39 Aubameyang'ın Hazırlık Maçlarında Attığı Goller
17:39 Lionel Messi'nin Viktoria Plzen'e Hat-trick'i
17:39 Inter Borussia Dortmund'a Hazır
17:39 Sergio Ramos'un 75. Şampiyonlar Ligi Zaferi
23.10.2019 17:43:10