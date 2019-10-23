David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham yeni sevgilisiyle görüntülendi

İngiltere'nin efsane futbolcusu David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, yeni gözdesiyle Beverly Hills'te bir barda eğlenen ikili çıkışta objektiflere yakalandı. Yanındaki sarışın güzelle oldukça samimi görünen Brooklyn Beckham'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

YENİ GÖZDESİ 21 YAŞINDAKİ KANADALI OYUNCU

Beckham'ın yeni gözdesi genç kızın kimliği ise merak konusu oldu. Genç Beckham'ın kalbini çalan sarışının kimliği de ortaya çıktı. Beckham'ın samimi şekilde görüntülendiği kişi 21 yaşındaki Kanadalı oyuncu Natalie Ganzhorn.

AYNI ZAMANDA INSTAGRAM YILDIZI

Güzel oyuncu, gelecek vaad eden bir oyuncu olmasının yanı sıra aynı zamanda bir Instagram yıldızı. 43 bine yakın takipçisi olan ve son dönemde sosyal medyada yıldızı giderek parlayan Natalie Ganzhorn, Kanada'da ekrana gelen Make It Pop adlı komedi dizisinde de rol alıyor. Ganzhorn daha önce de bazı komedi dizilerinde kamera karşısına geçmişti.