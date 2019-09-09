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David Beckham, reklam filminde Çinli model ile evlendi

Eski İngiliz futbolcusu David Beckham, reklam filminde senaryo gereği Çinli Angelababy takma adlı model Angela Yeung Wing ile evlendi.

09.09.2019 15:43

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcusu David Beckham, reklam filmi için kamera karşısına geçti. Yıldız futbolcu Çinli bir oteller zinciri markasının reklam filmi için 30 yaşındaki Çin'li Angelababy takma adlı model Angela Yeung Wing ile evlendi.

OTEL ÇIKIŞINDA LONDRALILAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Otelden çıkışta Londralılar çifte sevgi gösterisinde bulunup konfeti yağmuruna tuttu. Çekimlerden sonra David, çekimden sonra Angela'ya en sevdiği İngiliz yemeğini tanıtırken Angela ise David'e Çince'nin resmi olarak konuşulan Mandarin dilini nasıl konuşmasını gerektiğini öğretti. David'in reklamında oynadığı otelin 2020 yılında açılması planlanıyor.

David Beckham, reklam filminde Çinli model ile evlendi

Çin Halk Cumhuriyeti, David Beckham, Magazin, Spor

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VUVUV: hayalim bir çinliyle evlenmek
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