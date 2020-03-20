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David Beckham ve Dani Carjaval'in Madrid Formasıyla Attığı İlk Gol

David Beckham 4 sene formasını giydiği Real Madrid'te ilk golünü Ağustos 2003'te oynanan İspanya Süper Kupası maçında Mallorca'ya karşı atıyor. Real Madrid'in bir başka İspanyol yıldızı Dani Carvajal ise 2013-14 sezonun katıldığı Beyazlar'la ilk golünü Mart 2014'te oynanan Rayo Vallecano maçında atıyor.

20.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:00
David Beckham 4 sene formasını giydiği Real Madrid'te ilk golünü Ağustos 2003'te oynanan İspanya Süper Kupası maçında Mallorca'ya karşı atıyor. Real Madrid'in bir başka İspanyol yıldızı Dani Carvajal ise 2013-14 sezonun katıldığı Beyazlar'la ilk golünü Mart 2014'te oynanan Rayo Vallecano maçında atıyor. David Beckham ve Dani Carjaval’in Madrid Formasıyla Attığı İlk Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : David Beckham, Real Madrid, İspanya, Spor

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