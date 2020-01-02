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David Stern hayatını kaybetti! David Stern kimdir? David Stern biyografi!

1984-2014 yılları arasında NBA'in patronluğunu yapan David Ster hayatını kaybetti. Yaşanan gelişme spor dünyasında büyük yankı uyandırırken David Stern kimdir sorusu akıllara geldi. Peki David Stern kimdir? İşte David Stern hayatı ve biyografisi!

02.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:31 David Stern hayatını kaybetti! David Stern kimdir? David Stern biyografi!

Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören eski NBA patronu David Stern hayatını kaybetti. 30 yıl botunca NBA'in başında görev yapan Stern'in vefatı sonrası David Stern kimdir sorusu akıllara geldi. David Stern biyografi! David Stern kimdir?

DAVİD STERN KİMDİR?

David Joel Stern doğum tarihi: 22 1942

David Joel Stern ölümtarihi ve yeri: 1 Ocak 2020, New York, ABD

David Joel Stern1984-2014 yılları arasında NBA'in patronu olan Amerikalı adamıdır.

David Joel SternNBA'i yerel bir lig olmaktan çıkarıp dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri haline getirmiştir. Bunu gerçekleştirirken uyguladığı radikal kararlar başta tepki toplasa da, ilerleyen yıllarda meyvesini vermiştir. Bu uygulamalara örnek olarak NBA Kıyafet Yönetmeliği gösterilebilir.

3 HAFTA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ!

77 yaşındaki spor adamı beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 3 hafta boyunca yaşam mücadelesi vermişti. NBA'dan yapılan açıklama sonrası ünlü spor adamının yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.


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