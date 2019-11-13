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David Villa sezon sonunda futbolu bırakıyor

Futbolseverlerin Barcelona ve Valencia'dan hatırladığı İspanyol santrfor David Villa, Japonya Birinci Ligi takımı Vissel Kobe'de devam ettiği kariyerini, sezon sonunda noktalayacak.

13.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:16David Villa sezon sonunda futbolu bırakıyor
Futbolseverlerin ve 'dan hatırladığı İspanyol santrfor David Villa, Japonya Birinci Ligi takımı Vissel Kobe'de devam ettiği kariyerini, sezon sonunda noktalayacak.
Sporting Gijon, Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, New York City ve Melbourne City kulüplerinde oynayan, 2019'dan beri de Vissel Kobe'de top koşturan 37 yaşındaki Villa, futbolu bırakma kararı aldı.
İspanyol futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "19 yıllık profesyonel kariyerimi, sezon sonunda noktalamaya karar verdim. Bu rüya gibi kariyeri yaşamama katkısı olan kulüpler, teknik direktörler, takım arkadaşlarım ve aileme teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Villa, Barcelona'da oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer; lig, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda ise ikişer şampiyonluk kazandı.
İspanya Milli Takımı formasını 98 kez giyen ve 59 gol atan Villa, 2008'de Avrupa, 2010'da ise dünya şampiyonluğu yaşadı.

David Villa, Barcelona, Valencia, Spor

Kaynak: AA

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