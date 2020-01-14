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Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi

VAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metanfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

14.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:25Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi

VAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metanfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Başkale İlçesi Ortayol Mahallesi'ndeki H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, ev sahibi H.A ise gözaltına alındı. Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Başkale, Güncel

Kaynak: DHA

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