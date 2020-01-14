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Davlumbaza gizlenmiş 1 kilo 138 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, davlumbaza gizlenmiş 1 kilo 138 gram uyuşturucu ele geçirildi.

14.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:17Davlumbaza gizlenmiş 1 kilo 138 gram uyuşturucu ele geçirildi
'ın ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, davlumbaza gizlenmiş 1 kilo 138 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 Ocak 2020 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği görevlilerince ilçenin Ortayol Mahallesi'nde ikamet eden H.A. isimli şahsın evinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş vaziyette 6 paket halinde toplam 1 kilo 138 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan ikamet sahibi H.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Başkale, Polis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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