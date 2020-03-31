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Davor Suker ve Lucas Vázquez'in Real Madrid Formasıyla İlk Golleri

1996-97 sezonunda sezonunda Real Madrid'e katılan Davor Suker, Beyazlarla ilk golünü Kasım 1996'da Real Oviedo'ya karşı atmıştı. Eylül 2015'te takıma katılan Lucas Vázquez ise takıma katıldıktan 3 ay sonra Real Sociedad'a karşı ilk golünü atmıştı.

31.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:32
1996-97 sezonunda sezonunda Real Madrid'e katılan Davor Suker, Beyazlarla ilk golünü Kasım 1996'da Real Oviedo'ya karşı atmıştı. Eylül 2015'te takıma katılan Lucas Vázquez ise takıma katıldıktan 3 ay sonra Real Sociedad'a karşı ilk golünü atmıştı. Davor Suker ve Lucas Vázquez’in Real Madrid Formasıyla İlk Golleri

Kaynak: Dugout



Etiketler: Real Sociedad, Real Madrid, Eylül, Spor
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Haberler ›› Spor ››Davor Suker ve Lucas Vázquez'in Real Madrid Formasıyla İlk Golleri - Spor
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