Davor Suker ve Lucas Vázquez'in Real Madrid Formasıyla İlk Golleri
1996-97 sezonunda sezonunda Real Madrid'e katılan Davor Suker, Beyazlarla ilk golünü Kasım 1996'da Real Oviedo'ya karşı atmıştı. Eylül 2015'te takıma katılan Lucas Vázquez ise takıma katıldıktan 3 ay sonra Real Sociedad'a karşı ilk golünü atmıştı.
31.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:32
1996-97 sezonunda sezonunda Real Madrid'e katılan Davor Suker, Beyazlarla ilk golünü Kasım 1996'da Real Oviedo'ya karşı atmıştı. Eylül 2015'te takıma katılan Lucas Vázquez ise takıma katıldıktan 3 ay sonra Real Sociedad'a karşı ilk golünü atmıştı.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Real Sociedad, Real Madrid, Eylül, Spor