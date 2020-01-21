Davos'a giden Trump, kauçuk taban taktığı ayakkabıları ile dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil yargılamasının başlayacağı saatlerde İsviçre 'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.

TRUMP'IN AYAKKABILARI DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın, karla kaplı Davos zirvesinde yürüdüğü ayakkabılar, gazetecilerin objektifine takıldı. Trump karla kaplı zeminde kaymamak için ayakkabılarının altına kauçuktan taban taktığı görüldü. Zirveyle ilgili en çok merak edilen, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Trump arasında geçmesi beklenen diyaloglar.

IRAK CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELECEK

Trump'ın, İran ile yaşanan askeri gerilimin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını isteyen Irak'ın cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek olması da ayrıca dikkat çekiyor.