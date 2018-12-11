Davranışları ile Örnek Olan Sürücülere Büyükşehir'den Ödül

Kocaeli
'de şehir içi halk otobüslerinde vatandaşlara yardım ederek sosyal medyada büyük beğeni alan 3 halk otobüsü sürücüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından ödüllendirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi tarafından şehir içi otobüs hatlarında verdikleri hizmet sırasında vatandaşlara yardımcı olan 3 özel halk otobüsü sürücüsü ödüllendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanı Salih Kumbar, Otobüsçüler ve Minibüsler Orası Başkanı Mustafa Kurt
, S.S 5 Nolu Kooparatif Başkanı Lokman Aydemir ve sürücüler Mustafa Kirişli, Yakup Sağlam
ve Osman Sönmez
katıldı.
Gerçekleşen buluşmada konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanı Salih Kumbar, sürücülere göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Otobüs sürücüleri ise yaşadıkları anıları anlatarak, diğer sürücü arkadaşlarının da vatandaşlara yardımcı olmalarını dilediklerini ifade ettiler. Gerçekleşen buluşma sürücülere plaket ve teşekkür belgelerinin takdir edilmesinin ardından sona erdi. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,Kocaeli
11 Aralık 2018 Salı 18:08