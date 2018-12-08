Davraz'da kar seviyesi 13 santimetreye ulaştı

Davraz'da kar seviyesi 13 santimetreye ulaştıDavraz'da ümitler önümüzdeki günlerde yağacak kara bağlandı
ISPARTA - Isparta
Davraz Kayak Merkezi
'ndeki kar seviyesi 13 santimetreye ulaştı. Merkezde geçen yıla göre bu yıl geciken kayak sezonunda ümitlerin Pazar gününden Çarşamba
gecesine kadar yağması beklenen kara bağlandı. Akdeniz Bölgesi
'nde kış sporlarının gözde merkezlerinden 2633 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde son yağışlarla kar seviyesi 13 santimetreye kadar ulaştı. Bölgenin en fazla ziyaretçi alan konaklamalı kış turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde önümüzdeki haftada beklenen kar yağışıyla birlikte, kayak sezonunun açılacağı öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Davraz'da, en alt kısımdaki tesisler alanında 3-5 santimetre dolaylarında olan kar seviyesinin, 2. Etap bölgede 10 santimetre ve 3.Etap'ta ise 13 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.Meteoroloji yetkilileri tarafından bölgede Pazar akşamından itibaren önümüzdeki Çarşamba gecesine kadar kar yağışının beklendiği öğrenilirken, bu yağışla birlikte kayak sezonunun açılması bekleniyor.
Çarşamba İlçesi,Isparta,Kayak Merkezi
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:27