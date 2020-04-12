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Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler

TOKAT'ta 600 Evler Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde dışarıya çıkmayan vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde balkonlarında halay çekti.

12.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:04
Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler

TOKAT'ta 600 Evler Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde dışarıya çıkmayan vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde balkonlarında halay çekti.

600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, koronavirüs salgını nedeniyle mahallede evde kalanların moral ve motivasyonlarını artırmak için davul ve zurna ekibi çağırarak, yöresel oyun havaları çaldırdı. Mahallede davul ve zurnanın sesi duyan vatandaşlar ise balkonlara çıkarak halay çekti.

'HAYAT EVE SIĞAR'

Evlerinde canı sıkılan mahalle sakinleri için bir farkındalık oluşturmak istedikleri ifade eden 600 Evler Mahalle Muhtarı Mücahit Duran, "Bugün günlerden pazar, hafta sonu. Biz de evde kal çağrılarımıza uyan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerimizin 20 gündür evde sıkıldıklarını biliyoruz. Onlara moral verelim dedik. Biraz kafaları dağılsın, virüsün etkileri onları psikolojik olarak etkilemesin diye böyle bir etkinlik yaptık. Güzel de oldu, eğlendiler. Etkinlikte Tokat 'ın yöresel oyun havaları çalındı. Biz şunu söylüyorduk, 'Hayat eve sığar, evde kal Türkiye', burada da şunu söyledik; 'hayat eve sığar balkonda halay çek 600 evler' diye böyle güzel bir etkinlik oldu. Mahalle sakinleri teşekkür etti. Gencimiz, yaşlımız herkes mutlu oldular" dedi.

Mahalle muhtarına teşekkür eden Tokat Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, "Özlem duyduğumuz çok şey oldu bu süreçte. Davul zurna da bunlardan birisi. Biz şunu göreceğiz ilerleyen zamanlarda da hayatın eve sığdığını ve özlem duyduğumuz her şeyi evde yaşayabileceğimizi göstermeye çalıştık. Hayat eve sığar, balkonda da olur halay dedik. Bu süreçte herkese sabır diliyoruz. Bizler de sabırlıyız, evdeyiz. Evlerden ayrılmamalarını istiyoruz hiç kimsenin" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinde Ebru Polat ise "Türkiye'nin ve dünyanın virüs etkisinde olduğu bu kötü günlerde bizleri bir nebze de olsa rahatlattığı için muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz karantinadayız. Bunun psikolojik bozukluğu oluyor tabii ama herkesin evde kalmasını temenni ediyorum. Çok eğlendik, rahatladık, muhtarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Güncel
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