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Davulculardan ilgi çeken gösteri

Osmaniye'de bir sünnet düğününde 8 davulcunun düğüne gelenlere sergilediği gösteri ilgiyle izlendi.

21.07.2019 15:14
Osmaniye'de bir sünnet düğününde 8 davulcunun düğüne gelenlere sergilediği gösteri ilgiyle izlendi.
Osmaniye'nin merkez Raufbey Mahallesi'nde bir sünnet düğünü için getirilen 8 davulcu, düğün için gelenlere ilginç bir şov gerçekleştirdi.
Senkronize biçimde davul çalan grup, davullarıyla yaptıkları akrobatik hareketleri ve ritimleriyle hem düğüne gelenlerin hem de çevredekilerin beğenisini kazandı.
Davulcuların, davullarıyla birlikte takla atması ve davulun üstüne çıkarak yaptıkları gösteri izleyenlerden alkış aldı. Davulculardan ilgi çeken gösteri
Kaynak: AA
Osmaniye, Güncel

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