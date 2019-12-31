Haberler » Güncel » Davulun ritmine kendini kaptıran 'Noel baba' kendini kaybetti - Haber

Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti

Yeni yılı Cacabey Meydanı'nda karşılayan Kırşehirli "Noel baba" davulun ritmine kendini kaptırınca renkli görüntüler ortaya çıktı.

31.12.2019 23:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:35 Davulun ritmine kendini kaptıran

Türkiye yeni yıla girerken 'deki kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.Davul ve zurnanın ritmine kendini kaptıran baba kıyafetli gençler, kendini kaybederek yöresel oyunlar oynayıp halay çekti.

2020 yılına Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle merhaba diyen Kırşehirli bir grup davul zurna eşliğinde saatlerce oynadı. Soğuk havanın etkisini azaltmak için meydanda kurulan çadırda Kırşehirlilere, Kırşehir Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı.

NOEL BABA KENDİNİ DAVUL ZURNANIN RİTMİNE KAPTIRDI

Davul ve zurnanın ritmine kendini kaptıran Noel baba kıyafetli gençler, kendini kaybederek yöresel oyunlar oynayıp halay çekti. Polisin Geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda eğlence mekanlarından çıkanlar uzun süre davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynadı.


Kırşehir, Noel, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:22   Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret - Haber
01:21   Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Haber
01:19   Malatya'da 2020'nin ilk bebeği Azra oldu - Haber
01:17   Gaziantep'te çifte sevinç - Haber
01:16   Başkent'te yeni yıl kutlamalarında geniş güvenlik önlemleri alındı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:24:35