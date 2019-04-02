Davut Alkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TOKAT ZİLE belediye başkan adayı olan Davut Alkan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TOKAT ZİLE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Davut Alkan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TOKAT ZİLE adayı Davut Alkan kimdir? BTP TOKAT ZİLE adayı Davut Alkan yüzde kaç oy aldı?

Davut Alkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TOKAT ZİLE belediye başkan adayı olarak gösterilen Davut Alkan ZİLE ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. ZİLE ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Davut Alkan adlı BTP adayı toplamda 22 adet oy sayısına ulaştı.

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