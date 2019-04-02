Davut Çuhadar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Osmaniye belediye başkan adayı DAVUT ÇUHADAR oldu. İyi Parti adayı DAVUT ÇUHADAR, Osmaniye belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Osmaniye belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Osmaniye belediye başkan adayı DAVUT ÇUHADAR ile ilgili seçim sonuçları ve Osmaniye belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Osmaniye belediye başkan adayı DAVUT ÇUHADAR oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Osmaniye belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Osmaniye aday yarışı ve Osmaniye seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Osmaniye Seçim Bilgileri

Osmaniye belediyesi için toplam sandık sayısının 452 olduğu belirlendi.

Osmaniye belediyesi için açılan sandık sayısının ise 452 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Osmaniye belediyesi için katılım oranının ise % 79,83 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Osmaniye toplam seçmen sayısının ise 150.217 olduğu belirlendi.

Osmaniye belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 119.924 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Osmaniye Belediye Başkan Adayı DAVUT ÇUHADAR Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Osmaniye belediye başkan adayı olarak gösterilen DAVUT ÇUHADAR, Osmaniye yarışında % 19,69 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı DAVUT ÇUHADAR toplamda 22.346 adet oy sayısına ulaştı.

DAVUT ÇUHADAR Kimdir?

1959 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Andırın'da tamamlayan Çuhadar, Gazi Universitesi Maliye Fakültesi Mali Hukuk Bölümü'nü bitirdi. Türkiye Zirai Donanım Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifleri'nde çeşitli görevlerde bulunan Çuhadar, 28 Mart 2004 - 29 Mart 2009 tarihleri arasında AK Parti'den Osmaniye Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Osmaniye'deki bir yapı kooperatifinin yönetim kurulu başkanlığını da yürütmekte olan Çuhadar, evli ve iki çocuk babasıdır.

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