Davut Göral Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA SERİK belediye başkan adayı olan Davut Göral isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA SERİK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Davut Göral isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA SERİK adayı Davut Göral kimdir? BTP ANTALYA SERİK adayı Davut Göral yüzde kaç oy aldı?

Davut Göral Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA SERİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Davut Göral SERİK ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. SERİK ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Davut Göral adlı BTP adayı toplamda 125 adet oy sayısına ulaştı.

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