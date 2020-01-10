Davut Gül kimdir? Gaziantep Valisi Davut Gül kimdir? Davut Gül hayatı, biyografisi ve özgeçmişi! Gaziantep Valisi kimdir?

Gaziantep Valilik binası hakkında yaptığı açıklama ile bir anda ülke gündemine oturan Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşların da merak konusu oldu. Vali Gül hakkında Gaziantep Valisi Davut Gül kimdir, Gaziantep Valisi kimdir ve Gaziantep Valisi Davut Gül kimdir gibi sorular soruldu.

GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL KİMDİR?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbas¸kanı Atama Kararı ile Gaziantep Valiligˆi go¨revine atanan Vali Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.ut Gül hayatı, biyografisi ve özgeçmişi! Gaziantep Valisi kimdir?

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamalarla ülke gündemine oturdu. Gaziantep'teki valilik binasının Türkiye'deki en çirkin valilik binası olduğunu söyleyen Vali Gül, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Peki Gaziantep Valisi Davut Gül kimdir? Davut Gül hayatı, biyografisi ve özgeçmişi!

Gaziantep Valilik binası hakkında yaptığı açıklama ile bir anda ülke gündemine oturan Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşların da merak konusu oldu. Vali Gül hakkında Gaziantep Valisi Davut Gül kimdir, Gaziantep Valisi kimdir ve Gaziantep Valisi Davut Gül kimdir gibi sorular soruldu.