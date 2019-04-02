Davut Okur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TOKAT YEŞİLYURT belediye başkan adayı olan Davut Okur isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TOKAT YEŞİLYURT ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Davut Okur isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TOKAT YEŞİLYURT adayı Davut Okur kimdir? BTP TOKAT YEŞİLYURT adayı Davut Okur yüzde kaç oy aldı?

Davut Okur Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TOKAT YEŞİLYURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Davut Okur YEŞİLYURT ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. YEŞİLYURT ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Davut Okur adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

TOKAT YEŞİLYURT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.