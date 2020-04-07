Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Davutlar'da silahlı saldırı, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Davutlar'da silahlı saldırı, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde aynı aileden iki kişi silahlı saldırıya uğradı.

07.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:43

Davutlar 'da silahlı saldırı, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde aynı aileden iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda aile fertlerinden biri hayatını kaybederken, biri de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda silahlı iki kişi, park halindeki bir aracın içerisinde bulunan aynı aileden İ.Z. ve G.Z.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda İ.Z. olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki G.Z. ise ağır yaralanarak Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan iki silahlı saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Davutlar’da silahlı saldırı, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Davutlar, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Davutlar'da silahlı saldırı, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Davutlar'da silahlı saldırı, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Haberler
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti Haberler
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Haberler
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Koronavirüs Türkiye’de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı
Bakan, endişe verici gelişmeyi duyurdu: Genç hastaları da kaybediyoruz Haberler
Bakan, endişe verici gelişmeyi duyurdu: Genç hastaları da kaybediyoruz
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:58: Osmangazi'den küçük esnafa büyük destek - Haberler 20:54: Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haberler 20:51: Keşan'da polisten şehir merkezinde ateş ölçerli denetim - Haberler 20:51: İşte iPhone 12'nin Beklenen Tasarımı! - Haberler 20:51: Evde Oyun Oynarken Corona Virüsüne Karşı Bilinçleneceğiz - Haberler 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler