Davutlar Myo'dan Ödül Yağmuru

AYDIN (İHA) – ADÜ Davutlar
Meslek Yüksek Okulu (MYO), Dünya Şefler Birliği (WACS) tarafından Yunanistan
'ın Selanik kentinde bu yıl 11.'si düzenlenen Güney Avrupa
Aşçılık Şampiyonası'na damga vurdu.
Şampiyonada ADÜ Davutlar MYO Öğretim Üyesi, WACS Dünya Kültürel Mutfak Mirası Komisyon Üyesi ve ayrıca Türkiye
adına Güney Avrupa Aşçılık Şampiyonası'nda jüri üyesi olarak görev alan Şef Emrah Köksal
Sezgin'in başkanlığını yaptığı Gastronomi Derneği takımı 8 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya ve 1 merit kazandı.
ADÜ Davutlar MYO takımından Aşçılık Programı öğrencileri bireysel kategorilerde; Kadir Erdönmez "Kuzu
tabağından 1 Merit", Berkan Tumantozlu Restoran tatlı tabağından 1 Bronz", Enes Akbaş "Balık tabağından 1 Gümüş
" ve bununla beraber üniversiteler arası ekip yarışmasından 3 altın madalya ile Güney Avrupa'nın en iyi üniversitesi ödülünü elde etti. Davutlar MYO, şampiyonada toplamda 11 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. - AYDIN
Avrupa, Güney, Davutlar, Güncel
Kaynak: İHA