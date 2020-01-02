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Davutlar MYO öğrencilerine çikolata eğitimi verildi

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Ahu Sezgin'in yürüttüğü Temel Pastacılık Teknikleri dersi kapsamında Aşçılık ve İkram Hizmetleri Programı öğrencilerine 'Çikolata ve Çikolatalı Ekmek Yapımı' eğitimi verildi.

02.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:55 Davutlar MYO öğrencilerine çikolata eğitimi verildi
Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Ahu Sezgin'in yürüttüğü Temel Pastacılık Teknikleri dersi kapsamında Aşçılık ve İkram Hizmetleri Programı öğrencilerine 'Çikolata ve Çikolatalı Ekmek Yapımı' eğitimi verildi.

Davutlar MYO Uygulama Mutfağı'nda, Bayram Umut tarafından verilen eğitimde, öğrenciler çikolata yapımının her aşamasını uygulayarak öğrendi. Öğrenciler eğitici ve zevkli geçen eğitim sırasında çikolata hakkında merak ettikleri tüm detayları öğrenme fırsatı buldular.

Eğitim sonunda, Davutlar MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Bostan, katkılarından dolayı Şef Bayram Umut'a Teşekkür Belgesi takdim etti. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Davutlar, Şef, Güncel

Kaynak: İHA

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