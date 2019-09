Davutoğlu, ak parti'den istifa etti

AK Parti'de kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partiden istifa etti. Davutoğlu, "AK Parti'nin vefakar tabanını, ülkenin her yanında omuz omuza iki seçim mücadelesi verdiği ve demokrasi tarihimizin en yüksek oyu ile birlikte büyük bir onur yaşadığı kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" dedi.Ahmet Davutoğlu, Beysukent'teki çalışma ofisinde basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, kürsüye eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ile eski AK Parti il başkanları Selim Temurci ve Nedim Yamalı ile çıktı. Dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek sözlerine başlayan Davutoğlu, "Bir gün hayatımıza anlam katan değerlerin bir siyasi yapı şeklinde tarihe yansıması olarak gördüğümüz ve başarısı için emeğimiz, terimiz ve bütün varlığımızı ortaya koyduğumuz partimizden ihraç talebiyle huzurunuza geleceğimizi tahayyül bile edemezdik. Ancak bunu yaşamak da kaderde varmış" dedi.'AHDİMİZE HEP SADIK KALDIK'AK Parti'nin yasaklar, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele sloganıyla yola çıktığını anımsatan Davutoğlu, "Ancak son yıllarda, AK Parti milletimizin gönlünde taht kurmasına vesile olan değer, söylem ve politikalardan uzaklaştı. Adaletten kalkınmaya her alanda sorunlar baş göstermeye başladı. AK Parti yönetiminin öncelikleri, söylemleri ve politikaları değişti" diye konuştu.22 Nisan'dan bu yana yaptığı eleştirilerle, AK Parti yönetimini muhasebe yapmaya davet etmeyi amaçladığını aktaran Davutoğlu, "Ne tespit ve eleştirilerimize 'yanlış' ya da 'yalan' denildi ne çağrılarımıza kulak verildi. Konuşmalarımızda, açıklamalarımızda ve ifadelerimizde hiçbir hakaret, ima, tahkir ve tehdidin olmadığı görülecektir. Genel başkanlığı bıraktığımız gün dile getirdiğimiz ahdimize hep sadık kaldık. Bu ahdin muhataplarının da aynı olgunluk ve ahlakla davranmalarını bekledik. Sözlerimiz açık, tespitlerimiz net, tavsiyelerimiz samimiydi. Konuşmalarımızda 'partimiz', 'Sayın Cumhurbaşkanımız', 'ülkemizin geleceği', 'davamız' dememize rağmen 'ihanet', 'bölücülük', 'fitne' ve 'proje' gibi ithamlara maruz bırakıldık ve bedel ödeme ile tehdit edildik" şeklinde konuştu.'TEBLİGATLAR ÖZENSİZ HAZIRLANMIŞTI'AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) tebligatlarının kendilerine ulaşmasıyla derin bir üzüntü ve utanç duygusu yaşadığını ifade eden eski Başbakan Davutoğlu, "Bir siyasi parti için en ağır kararlardan birini içeren bu metin hiçbir somut gerekçeye dayanmıyor, dahası birçok tutarsızlık, gerçek dışı ifadeler barındırıyordu ve son derece özensiz hazırlanmıştı. Bize iletilen gerekçeler, AK Parti yönetiminin yaşanan gerçeklikten ve temel ilkelerden koptuğunu, sağlıklı bir muhakeme ve delillendirme sürecini bile yürütmekten aciz olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır" diye konuştu.'PARTİMİZDEN İSTİFA EDİYORUZ'AK Parti'nin aldığı ihraç kararıyla, "18 yıl önce kurulan AK Parti'yi tasfiye etmiştir" diyen Davutoğlu, "Bugünkü yönetim ve siyaset anlayışıyla dar bir kadronun kontrolüne girmiş olan AK Parti'nin, Türkiye'yi daha iyi bir geleceğe taşıma kapasitesi, ülkemizin ve milletimizin sorunlarına çare olma imkan ve ihtimali kalmamıştır. Bu gelişmeler bize siyasi hayatımızda savunduğumuz temel ilkelerin ve hedeflerin her iyiniyetli eleştiriyi ve tavsiyeyi ihanet ve düşmanlık olarak gören mevcut yönetim altında, AK Parti'de gerçekleştirmenin imkanı kalmadığını göstermiş bulunmaktadır. İşletilen sürecin tüzük kurallarının uygulandığı hukuki bir işlem değil, sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu aşikardır. Bu çerçevede, AK Parti'nin vefakar tabanını ülkenin her yanında omuz omuza iki seçim mücadelesi verdiği ve demokrasi tarihimizin en yüksek oyu ile birlikte büyük bir onur yaşadığı kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" açıklamasında bulundu.BİRLİKTE ÇALIŞMA DAVETİDavutoğlu, yeni bir siyasi hareket inşa etmek için yola çıkacağını belirterek, "Bu çerçevede, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, bu ülkenin geleceği için yüreği çarpan ve sorumluluk hisseden herkesi ve her kesimi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Davutoğlu ile birlikte yanında bulunan Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın yanı sıra AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da istifalarını açıkladı.