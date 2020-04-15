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Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler

Canlı yayında Süleyman Soylu'nun istifa sürecini değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2016'da AK Parti'den ettiği istifaya ilişkin, "İlk defa söylüyorum burada. Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim' dediler" şeklinde konuştu.

15.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:59

AK Parti'den ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa sürecini değerlendiren Davutoğlu, 2016 yılında AK Parti'den istifa etmesiyle ilgili de konuştu.

"DOĞRU BİR KARARDI AMA ARKASINDA DURAMADI"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ve geri dönüş sürecini, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz sokağa çıkma yasağı kararı alamaz. Soylu'nun istifası doğru bir karardı ama arkasında duramadı" sözleriyle değerlendirdi.

"İZİN VERİN SİZİNLE BİRLİKTE İSTİFAMIZI VERELİM"

Davutoğlu, 2016'da yaşadığı istifa süreciyle ilgili, "İlk defa söylüyorum burada. Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim' dediler" şeklinde konuştu.

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler
Etiketler: Gelecek Partisi, Süleyman Soylu, AK Parti, Politika, Güncel
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