Davutoğlu: AK Partili üst düzey yetkililer, 'Sayın Başbakanım elinize sağlık biz bunları söyleyemiyorduk' dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Gündeme dair bir çok konuyu değerlendiren Davutoğlu, yayınladığı manifesto sonrasına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

"AK PARTİLİLER 'ELİNİZE SAĞLIK' DİYE ARADI"

Ahmet Davutoğlu, "Manifestoyu yayınladıktan sonra çok sayıda AK Partili üst düzey yetkili Sayın başbakanım elinize sağlık biz bunları söylemek istiyorduk söyleyemiyorduk dedi. Hepsi şu anda görevde. Bu halden çıkmak lazım. İkili bir hayat süren insanlardan çözüm çıkmaz. Beni çok üzen bir şey, övgü gibi söylendi ama üzen bir şey. Son dönemde görüştüğüm herkes cesaretinizi kutluyoruz diyorlar. Parti kurmak cesaret işi ise bu ülkede demokrasi yoktur. Parti kurmak baskı altına alınmamalıdır. Bu millete borcumuz var. Bu borcu ödemek için yola çıktık. Bunun için de herkesi kapsayan bir kadro oluşturmak lazım" ifadelerini kullandı.

"ŞAHSIMA PROPAGANDA İŞLENDİ"

Davutoğlu kendisine yöneltilen, "Bu işin sorumluluğunda Ahmet Davutoğlu'nun etkisi nedir?" sorusuna, "Görev zamanımda ne yapmış etmişsem sorumluluktan kaçmam. Başbakanlığı bıraktıktan sonra ana akım medyada ilk defa bir programa katılıyorum. Dolayısıyla 3.5 yıldır tek taraflı bir propaganda işledi. Peliklan ve çevresi bütün suçu şahsen benim üzerime yüklemeye çalıştı. En kolay eleştirilebilir kimse ona yöneldiler. TC bir devlet, bir geleneği var. O dönemde cumhurbaşkanı 3 başbakan geçmiş 4 genelkurmay başkanı geçmiş ve tek sorumlusu bir kişiye atfediliyorsa burada samimiyet olmaz. 3.5 yıl kara propaganda işlendi" şeklinde cevap verdi.

"HATA YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Suriye konusunda yanlış mı yönlendirildiniz?" sorusuna, "Ben diplomasisinden sorumluyum. Ben dışişleri bakanıyken bizim açımızdan bir hata yapıldığını düşünmüyorum. Uluslararası toplumun bu kadar büyük insanlık suçlarına bu derece sessiz kalacağını düşünmedik. Amerikan sitem içindeki başkanlık seçimleri esnasındaki tablo Suriye'de önemli ölçüde etkili oldu .Bu konularda çok daha kararlı bir tutum bekledik. Türkiye'nin bir değerlendirme hatası varsa bu ülkelerin de insani hataları var" yanıtını verdi.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ OLDU"

"17 Aralık sürecinde dört bakanla ilgili iddialarla ilgili siz 'Yüce divana gidilsin' dediniz. Erdoğan ile bir görüş ayrılığınız oldu mu?" sorusunu ise,"En doğru yolun yüce divanda aklanmak olduğu kanaatindeydim. Şu anda da öyle düşünüyorum. Bir takım iddialar varsa ve bu iddialar aklandığında kamuoyu vicdanı rahat eder. Burada bir görüş ayrılığımız oldu, doğru" ifadeleriyle cevapladı.