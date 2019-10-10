Davutoğlu başbakanlık sürecini değerlendirdi: En büyük pay Pelikan çetesine ait

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir etkinlikte başbakanlığı süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Başbakanlığı bıraktığım süreçte en büyük pay Pelikan çetesi'ne ait" ifadelerini kullandı.

"DOSYA YAYINLIYORLAR KİMSENİN İMZASI YOK"

Katıldığı etkinlikte katılımcılara hitap eden Davutoğlu, kamuoyunda Pelikancılar olarak adlandırılan gruba ilişkin konuştu. Başbakanlığı bıraktığı süreci anlatan Davutoğlu, "Başbakanlığı bıraktığım süreçte en büyük pay Pelikan çetesi'ne ait. Bunlar bir dosya yayınlıyorlar, altında kimsenin imzası yok ama kim oldukları belli, kimlerin dolaşıma soktuğu belli." ifadelerini kullandı.

"VİRÜS GİBİ YAYILIYOR"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Pelikan grubunun AK Parti içerisinde bir virüs gibi yayıldığını ve bu durumun AK Parti'ye ciddi zararlar verdiğini savundu.