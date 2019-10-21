Davutoğlu cephesinden Abdullah Gül cephesine "Parti kurma" eleştirisi

Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan aynı zamanda Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü olan Osman Sert, bir televizyon programında Davutoğlu'nun kuracağı yeni partiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Abdullah Gül cephesine ise "Bir partiyi kim kuruyor, arkasında kim var? O partinin gerçek karar vericileri kim, öndekileri isimleri kim? Bunu herkesin bilmesi gerekir." diyerek taş attı.

"ALİ BABACAN HAREKETİNİN KİME HİTAP EDECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

TV5'te "Düşünme Vakti" programına katılarak açıklamalarda bulunan Sert, "Yeni partiler yüzde 10'luk pay alacak. Bunu göz ardı ederek Türkiye'de ittifak konuşmak anlamsız. Üçüncü ittifak olmak üzere her türlü opsiyona açık olmak lazım. Abdullah Gül'ün öncülük yaptığı Ali Babacan hareketinin kime hitap edeceğini şu anda bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

"BİR PARTİYİ KİM KURUYOR ARKASINDA KİM VAR?"

Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde danışmanlığını yürüten Sert, AKP'den ayrılarak kurulacak olan yeni partiler ile ilgili, "Bu saat itibariyle her ne olacaksa siyasetin her şeyden önce şeffaf olması lazım. Bir partiyi kim kuruyor, arkasında kim var? O partinin gerçek karar vericileri kim, öndekileri isimleri kim? Bunu herkesin bilmesi gerekir. Karar verme süreçlerinde arkada birileri var önde başkaları varsa bu Türkiye'ye fayda getirmez. Bu soruların yola yeni çıkacak bütün hareketlere sorulması lazım. Bundan sonra siyasetin, ekonominin ve medyanın şeffaf olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"DAVUTOĞLU, AKP-MHP VE İYİ PARTİ TABANINA SESLENECEK"

Sert, "Davutoğlu hangi blokla işbirliği yapabilir" sorusunu, "Davutoğlu'nun değerleri, ilkeleri belli. Özellikle dış politikada birçok farklı kesimle bir araya gelebildiği için Türk toplumunda da farklı kesimlerle aynı masaya oturabileceği belli. Araştırmalardan görebildiğim Sayın Davutoğlu'nun AK Parti-MHP ve İYİ Parti tabanına yaslanacağını düşünüyorum" diyerek yanıtladı.

"NEO OSMANLICI OLARAK ELEŞTİRİLMESİNE RAĞMEN 'SEROK AHMET' DENİLMESİNDEN RAHATSIZ OLMUYORDU"

Davutoğlu'nun birçok farklı kesimle bir araya geldiğini ifade eden Osman Sert, "Özellike milliyetçi duruşuyla kimi zaman Neo Osmanlıcı olarak eleştirilmesine rağmen 'Serok Ahmet' denilmesinden de rahatsız olmayan, Kürtlerle birlikte bir şey yapmak konusunda rezervi olmayan biri. Bir dönem belki büyük bir riskti kendisi için, Selahattin Demirtaş'ı Başbakanlık'ta kabul etmişti, Kürt siyasetine ve Türk siyasetine yol açabilmek için. Ama aynı şekilde başta Sur, Nusaybin olmak üzere o harekatlarda PKK'ya karşı talimatı veren de aynı Ahmet Davutoğlu'ydu. Çünkü o gün gerekiyordu." dedi.

"MİLLİYETÇİ-MUHAFAZAKAR KİTLEYE YASLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Davutoğlu'nun toplumun her kesimine açık olacağını söyleyen Sert, "Ben temelde milliyetçi-muhafazakar bir kitleye yaslanacağını ama toplumun diğer kesimlerine de açık olacağını düşünüyorum. Ufuk Uras ile de oturup konuşabiliyor. Türkiye'deki çok farklı kesimlerle oturup konuşabilecek, onları dinleyebilecek bir geçmişi var." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN'DA KENDİSİNE NE KADAR GÜVENİLDİĞİNİ BİLİYORUM"

Davutoğlu'nun dışişleri bakanı olduğu dönemdeki çizgisini de anlatan Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Sert, "Azerbaycan'da ne kadar destek bulduğunu, kendisine ne kadar güvenildiğini biliyorum. Beraberinde Ermenilerle protokol yapan dışişleri bakanı da oydu. Burada mesele ülkenin çıkarlarının gerektirdiği şekilde ne kadar pragmatik ve insanlara açık olduğunuz meselesidir. Bunu göstermeniz gerekiyor. Burada son sözü söyleyecek olan tabii ki Türk milletidir." şeklinde konuştu.