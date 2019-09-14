Davutoğlu cephesinden Bahçeli'nin "serok" sözlerine yanıt geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Bayburt'ta bir konuşma yaptı. Bahçeli konuşmasında, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu hedef alarak, "Partisinden istifasıyla tıynetine ve kulağına fısıldanan gizli gündeme uygun olanı yapan Serok Ahmet, iki de bir başını kaldıran ve geçmişte Kozmik Oda'yı kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş, ne söylese boşunadır. Cumhur İttifakı'nı sabote etmeyi aklından geçiren, parti kuruyorum diyerek küresel sömürü çarkına yakalarını kaptıran, oyuna gelip Türkiye'yi hançerlemeyi düşünen, FETÖ'ye ve PKK'ya gülücükler saçan, gevezelikte sınır tanımayıp özgül ağırlıklarını beş paralık edenlere asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU CEPHESİNDEN YANIT

Bahçeli'nin söz konusu ifadelerine ise, Davutoğlu cephesinden cevap geldi.

AK Parti'den Davutoğlu'yla beraber hareket etmek için istifa eden, eski AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cihan Öztunç, sosyal medya hesabından Bahçeli'nin "serok" sözüne bir yanıt verdi.

Öztunç, "Serok Kürtce de başkan demektir, sn. Bahçeli tıynetine uygun olarak bu ifade üzerinden sn. Davutoğlu ile istihza ediyor. Hocamıza bu meseleyi sorduğumda şöyle cevap vermişti... Bize yurt dışına çıktığımızda president denmesini mesele etmeyenler, kendi vatanımızda yaşayan Kürt kardeşlerimizin kendi dilleriyle serok diye hitap etmesinden rahatsız oluyorlar. Bu bize sadece mutluluk verir.. Elhamdulillah" diye belirtti.