Davutoğlu cephesinden Bahçeli'ye sert yanıt: Bize laf edeceklerine oy oranlarını artırsınlar

Bahçeli'nin, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" şeklindeki açıklamalarına Ahmet Davutoğlu cephesinden sert yanıt geldi.

"KENDİ PARTİSİYLE UĞRAŞSIN"

Davutoğlu'nun kurmayı Ömer Ünal, Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin Tarafsız Haber Ajansı'na şu değerlendirmeleri yaptı: Biz milletin tercihiyle kurulmuş olan bir partiyiz. MHP'nin lideri de MHP'nin temsilcileri de bize laf yetiştireceklerine kendi oy oranlarını yukarıya taşıyacak, iktidara taşıyacak tercihleri, çabaları ve projeleri ortaya koysunlar.

Türkiye'de herkes siyasi bir hareket yapıp yapmamakta özgürdür. Devlet Bahçeli'nin başka partilerle herhangi bir çamur at izi kalsından ziyade oturup kendi partisine çekidüzen vermesini tavsiye ediyorum, kendi partisiyle uğraşsın, kendi partisinin eksiklikleriyle ilgili uğraşsın.

İFTİRA İLE SİYASET YAPILMAMALI

Bir başkasını sürekli itham ederek bir başkasına iftira ile siyaset yapılmamalı. Yıllardır MHP bir dönem koalisyon ortağı oldu onun dışında hep muhalefette kaldı yani bugün Cumhur İttifakının içinde kendisinin iktidar olduğunu var sayıyorsa büyük yanılgı içindedir.

HERKES HEM HAKKINI HEM HADDİNİ BİLECEK

Siyasi partileri millet kurar, millet tarih sahnesinden siler. Bahçeli'nin söylemiyle değil, biz milletin söylemiyle hareket ederiz. Herkes hem hakkını hem haddini bilecek, Devlet Bahçeli de dahil olmak üzere. Onun sözüyle bu millet hareket etmez.

"SİYASİ PARTİLER MİLLETİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA KURULUR"

Bunu İYİ Parti kuruluş sürecinde de gördük. Ama nihayetinde bu milletin tercihidir. Siyasi partiler milletin isteği doğrultusunda kurulur, milletin isteği doğrultusunda büyür veya yok olur.

Siz her kurulan veya siyaset sahnesine girmek isteyen özgürce hür iradesiyle siyaset sahnesinde yer almak isteyen herhangi bir kesimi ister bizim partimiz Gelecek Partisi olsun ister diğer farklı partiler olsun kafadan şerh koyarak kafadan engellemeyle ilgili bir hareketin içine girerseniz bu milletin tercihine saygısızlıktır. Bu partileri millet var eder, millet yaşatır veya millet yok eder. Milletin iradesinin dışında birilerinin söz söylemesiyle ne siyaset sahnesinde birileri var olur ne siyaset sahnesinde birileri yok olur.

BAHÇELİ NE DEDİ?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada bulunan Bahçeli, AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" dedi.