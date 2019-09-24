Davutoğlu ekibinden çarpıcı seçim anketi iddiası: Külliyenin seçim anketine göre yüzde 5.5-6.5 bandındayız

AK Parti MKYK'da ihraç istemiyle disipline sevk edilince istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden çarpıcı seçim anketi açıklaması geldi. Davutoğlu'nun ekibinden bir yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim anketi yaptırdığını iddia ederek, "Bizim aldığımız bir duyum Külliye'nin yaptırdığı anketlerde bize yüzde 5.5-6.5 gibi oy vermişler. Bu dışarıya sızan böyleyse daha farklıdır. " açıklamasında bulundu.

AK Parti'den istifa eden ve parti kurmak için kolları sıvayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu, çalışmalarını iki ayrı karargahta yürütüyor.

ÇALIŞMALARI İÇİN İKİ KARARGAH KURDU

Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Ankara'da Beysukent'teki ofiste; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı günleri de İstanbul'da Levent'teki ofisinde çalışıyor. Kurulacak olan partinin tüzük, program, kurucular kurulu, isim ve logosu üzerinde çalışan Davutoğlu'nun, Ekim ayında Manisa'da yapacağı konuşmada önemli mesajlar vereceği öğrenildi.

"EN ÇOK OYU AK PARTİ'DEN VE HDP'DEN ALIRIZ"

Davutoğlu'na yakın kaynaklar, "Biz en çok AK Parti'den daha sonra HDP'den daha sonra MHP'den oy alıyoruz. Bu üç yerden çok oy alıyoruz. Daha ete kemiğe bürünmemiş, kurucular kurulu yok, ismi yok, logosu yok, tüzük yok, böyle bir ortamda bu kadar net konuşuyoruz.

DAVUTOĞLU'NUN MASASINDAKİ ANKET

Davutoğlu'na yakın yetkili, çarpıcı seçim bir seçim anketi iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı'nın seçim anketi yaptırdığını da öne süren yetkili, "Bizim masamızda bizim dışımızda anket firmalarının yaptırdığı anketler var. Yüzde 8'in üzerinde oy gözüküyoruz. Yüzde 8.3 gözüküyoruz. Ama bizim aldığımız bir duyum Külliye'nin yaptırdığı anketlerde bize yüzde 5.5-6.5 gibi oy vermişler. Bu dışarıya sızan böyleyse daha farklıdır.Bize herkes yüzde 5'in üzerinde yüzde 10'a yakın bir oy söyleniyorsa bu bizim millet nezdinde yer edindiğimizi gösteriyor. Bizim hedefimiz yüzde 50 artı 1'i tek başımıza nasıl alırız, bütün hedefimiz bu." dedi.