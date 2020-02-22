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Davutoğlu: Ekonomik krizin tümü çok kısa sürede çözülebilir

Davutoğlu: Ekonomik krizin tümü çok kısa sürede çözülebilir

22.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:09Davutoğlu: Ekonomik krizin tümü çok kısa sürede çözülebilir
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışında düzenlenen törende yaptığı konuşmada "Yeni bir siyaset anlayışını egemen kılmaya geliyoruz. Ekonomik krizin tümü çok kısa sürede çözülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta pazar günü İstanbul il başkanlığını hizmete açtıklarını belirterek, "Cemre suya düştüğünde Ankara il binamızı açacağız demiştim. Şimdi il binamızı açıyoruz. Cemre, baharın habercisidir. Gelecek partisi, bahar habercisidir." diye konuştu.
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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Siyaset, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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