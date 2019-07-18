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Davutoğlu: Erdoğan bana başbakan ol ama başbakan gibi davranma dedi

Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu gazetecilerin sorularını canlı yayında cevapladı. Davutoğlu Başbakanlığı döneminde kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP MKYK'sının "Sen başbakan gibi görün ama başbakan olma. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma." dediğini söyledi.

18.07.2019 17:52 Davutoğlu: Erdoğan bana başbakan ol ama başbakan gibi davranma dedi
Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu Başbakanlığı döneminde kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP MKYK'sının "Sen başbakan gibi görün ama başbakan olma. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma." dediğini söyledi.

Yeni bir parti kurabileceği konuşulan Davutoğlu, Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin sorularını yanıtladı. O dönemde "Düşük profilli bir başbakan isteniyordu." ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Ben kendimi bilirim benden herşey olur da düşük profilli olmaz." şeklinde konuştu.
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Kaynak: Euronews.com
Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Türkiye, Dünya

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