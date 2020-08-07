Davutoğlu, Gelecek Partisi Alanya İlçe Kongresi’ne katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Alanya İlçe Kongresi'ne katıldı ve parti binasının açılışını yaptı.

Eşi Sare Davutoğlu ile Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Ahmet Davutoğlu, esnaf ve pazar ziyaretinde bulundu, alışveriş yaptı.

Ardından partisinin Alanya Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ilçe kongresine katılan Davutoğlu, daha sonra beraberindekilerle parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Konya Taşkentli olduğu kadar Alanyalı da olduğunu her zaman söylediğini ifade etti.

Pandemi nedeniyle fiilen kucaklaşamasalar da yürek yüreğe ve göz göze muhabbet ettiklerini dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Alanya ilçesinde bugün kongremizi yaptık ve şimdi güzel bir mekanın açılışını yapıyoruz. Mekanlar insanlarla değer bulur, insanlar bu mekana ruh katar. Bugün bu mekanı açarken aslında bir çınar ağacının fidanını Alanya'ya dikiyoruz. Sembolümüz çınar yaprağı ve çınar ağacının en önemli özelliği de altında herkesin sığabileceği gölge oluşturmasıdır, asırlarca yaşamasıdır. Biz onun için çınar yaprağını seçtik. Alanya'da ve ülkemizin her bir köşesinde, altında insanların sığınacağı, güven ve huzur duyacakları, adalet bulacakları çınarı inşa ediyoruz."

Davutoğlu, açılışı yapılan mekanda güzel söz olacağını, fitne, dedikodu, kem söz, nezaketsiz söz olmayacağını belirterek, "Burada kapalılık olmayacak, nezaket olacak. Öfke olmayacak, muhabbet olacak. Asık surat olmayacak, sadece tebessüm olacak. Bu dilek ve temennilerle ilçe merkezimizin Alanya'mıza, ülke siyasetine hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.