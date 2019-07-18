Davutoğlu iradesi dışında başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu medya buluşmalarına başadı. Davutoğlu, gazeteci Yavuz Oğhan'ın BiDeBunuİzle programına konuk oldu.

Ahmet Davutoğlu, YouTube'tan yayınlanan programda gazeteciler Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Saat 10.00'da başlayan programda Davutoğlu, başbakanlığı döneminde özellikle Suriye ile ilişkiler, Suriye sınırında Rus uçağının düşürülmesi, AK Parti'nin tek başına iktidar çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimi ile 1 Kasım'da yeniden tek başına iktidar olma süreçleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Davutoğlu röportaj sırasında başbakanlıktan istifa etme süreci hakkında da konuştu.

DÜŞÜK PROFİLLİ BAŞBAKAN OLMAMI İSTEDİLER

Eski başbakan Davutoğlu, iradesi dışında istifa ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı benden başbakan gibi görünmemi ama hiçbir şeye karışmamamı istedi. Bu da beni istifaya götürdü" dedi.

Düşük profilli bir başbakan olmamak için iradem dışında başbakanlığı bıraktım diyen Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:" Ben de düşünüyorum neden engelleniyorum diye. Bu Pelikan çetesi… Bu bildirinin arkasındaki isimleri, kimlerden talimat aldıklarını biliyorum. O gün ben ne yaptım dedim. Ne yaptım bu insanlara. Beraber ateş çemberinden geçtiğimiz bu insanlar beni istifaya zorladılar, Alman ajanı ilan ettiler. Ben ne yaptım dedim. 8-9 yaşından beri o günden bügüne hayatımın en temel özelliği insan yetiştirmekti. Türkiye aleyhine bir etkinliğe katıldığıma kimse şahit olmamıştır.

Cumhurbaşkanının düşük profilli başbakan talebi sonrası da süreç istifamla sonuçlandı. Düşünsenize başbakan gibi görün ama başbakan olma. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma. Kendi il başkanını bile atayama...

BEN YÜZDE 49'UN HAKKINI KORUMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİM

Benim verdiğim mücadeleyi halkımın bilmesi lazım. Ben o yüzde 49 buçuğun hakkını korumak için çok mücadele verdim. Ama asla günlük siyasetin bir parçası haline getirmedim. Devam etseydim Yüzde 49 buçuğun içindeki bir grup 'Oy verdik ama bu başbakan hakkını veremiyor' diyecekti. O gece bunları düşündüm ve istifa ettim.

KEŞKE 1 AY DAHA SABRETSEYDİM, AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE'YE VİZEYİ KALDIRACAKTI

Keşke diyorum '1 ay daha sabretseydim ve haziran ayında vize muafiyetini alıp öyle ayrılsaydım' çünkü ben ayrıldığım gün, Avrupa Komisyonu Avrupa Parlamentosu'na Türkiye ile vizeyi kaldıracağız yazısını gönderdi. Sayın Merkel, Tusk, Junker Gaziantep'e geldiklerinde 23 Nisan'da, haziran ayında bu sürecin tamamlanacağını söylediler."