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Davutoğlu: Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü

Davutoğlu: Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü

30.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:58Davutoğlu: Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü
Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin (ASİAD) bu yılki Olağan Genel Kurulu'na yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da katıldı. Üç ismin de birer konuşma yaptığı toplantıda eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, fırsatları değerlendirme, vizyon üretme ve krizleri yönetmenin en asgari şartının düşünce özgürlüğü olduğunu anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin olmadığı, hukukun üstünlüğünün olmadığı, yargının bağımsız olmadığı, adaletin olmadığı bir ülke gelişmez, büyümez. Adaleti görmezden gelirseniz, 'Benim her söylediğim kanundur, her söylediğim adalettir.' anlayışına teslim olursanız, Türkiye büyümez." dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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